Рубио поручил дипломатам призывать правительства третьих стран к мерам против Ирана
Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру призывать правительства третьих стран принять меры против Ирана. Об этом сообщает ABC со ссылкой на конфиденциальную телеграмму.
Дипломаты должны до 20 марта донести просьбу «ослабить возможности Ирана и связанных с ним террористических групп атаковать наши страны и граждан». В документе не уточняется, в чём именно заключается повышенный риск, но подчёркивается, что наилучшая стратегия - совместные усилия.
Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву Дональда Трампа станет шагом к прямому участию в конфликте вокруг Ирана.