Боевые возможности Ирана восхитили президента Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал возможности Ирана в военной сфере. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, боевые возможности Исламской Республики его «положительно удивили». Стубб также отметил, что был впечатлен тем, на что способны Израиль и США в военном и политическом плане. При этом он подчеркнул, что это не означает, что он согласен с происходящим.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, финский лидер указал на проблему, стоящую на пути мирного процесса. Он пояснил, что в данной ситуации есть три игрока — Израиль, США и Иран — и у всех «более или менее разные интересы».

Ранее Александр Стубб заявил, что США действуют за рамками международного права в случае с атакой на Иран.