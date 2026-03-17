США потребовали от президента Кубы уйти в отставку

Соединенные Штаты заявили Кубе, что для достижения значимого прогресса в переговорах президент Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По словам двух источников, Белый дом пока не настаивает на каких-либо действиях против членов семьи Кастро, которые остаются главными влиятельными фигурами в стране. По мнению некоторых чиновников нынешней администрации, смещение главы островного государства позволило бы осуществить структурные экономические изменения в стране, на которые не согласен Диас-Канель.

Отставка кубинского лидера стала бы для президента США Дональда Трампа символической победой. Поясняется, что это позволило бы ему заявить американской общественности о свержении главы государства, выступавшего против Соединенных Штатов.

Ранее Трамп выразил надежду, что сможет захватить Кубу. Глава Белого дома в ходе общения с журналистами отметил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль США.