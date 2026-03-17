Трамп изменил решение о поездке в Китай

Американский лидер Дональд Трамп отложил свою поездку в столицу Китая примерно на месяц. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

По его словам, он хочет остаться в США из-за военного конфликта с Ираном.

«Я чувствую, что должен быть здесь», — заявил глава Белого дома. Его визит был запланирован на апрель.

Ранее Дональд Трамп признался, что понятия не имеет, с кем из руководства Ирана Вашингтон ведет переговоры. Президент Соединенных Штатов отметил, что в Тегеране есть люди, которые хотят идти на контакт с его администрацией.

До этого глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран никогда не просил о переговорах с США и готов сопротивляться.