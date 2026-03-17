Зеленский отреагировал на предупреждение Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предупреждение МИД Ирана о последствиях вмешательства Киева в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он высказался в интервью израильскому телеканалу i24.

«Мы не боимся подобных посланий», — заявил Зеленский.

Иран предупредил Зеленского

Ранее официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи предупредил, что попытки украинского лидера втянуть страну в конфликт с Ираном путем отправки военных на Ближний Восток повлекут за собой международную ответственность для Киева.