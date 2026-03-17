Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет войн меньше, чем кто-либо другой, комментируя операцию США и Израиля против Ирана.

Выступая в Белом доме, он подчеркнул, что те, кто считает недопустимым наличие ядерного оружия у Ирана, должны поддерживать текущую военную операцию.

"Я не хочу войн", - сказал Трамп.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что в случае удара США по острову Харк все нефтегазовые объекты стран-агрессоров превратятся в «горы пепла».