Трамп рассказал о своей главной проблеме в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп признался, что понятия не имеет, с кем из руководства Ирана Вашингтон ведет переговоры. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

© Лента.ру

«Моя главная проблема в том, что я понятия не имею, с кем мы разговариваем», — сказал американский лидер. При этом он добавил, что в Тегеране есть люди, которые хотят вести переговоры.

Трамп также допустил, что конфликт может быть закончен уже на этой неделе, однако усомнился в том, что это произойдет.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран никогда не просил о переговорах с США и готов сопротивляться.