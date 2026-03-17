В Швейцарии оценили предложение премьера Бельгии по России
Швейцария поддерживает предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о переговорах с Россией. Об этом сообщил официальный представитель швейцарского МИД Йонас Монтани в интервью ТАСС.
«Позиция Швейцарии известна: Швейцария поддерживает любую дипломатическую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине», — сказал он.
Ранее де Вевер призвал Европейский союз (ЕС) к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что Европа не может бесконечно поддерживать Киев и поставлять оружие без участия США.
Глава МИД Бельгии Максим Прево раскритиковал де Вевера за данную идею. По его словам, высказывания премьера «подрывают евросолидарность».