Карлсон раскрыл, кто принимает основные решения в конфликте с Ираном

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что основные решения в совместной операции США и Израиля против Ирана принимает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Карлсон прокомментировал информацию в СМИ о том, что именно Нетаньяху убедил Трампа в важности первого удара по Ирану — по мнению израильского политика, если бы такой удар был успешен, то он спровоцировал бы в Иране новую волну протестов.

«Есть доля правды в том, что на важные решения влияет, если не принимает их, иностранный лидер», — заявил Карлсон.

Напомним, что операция против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил Трамп, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Ранее Трамп заявил, что США и Иран сохраняют диалог на дипломатическом уровне.