Премьеры Канады и Британии пообещали давить на Россию

Премьер-министры Канады и Великобритании Марк Карни и Кир Стармер пообещали продолжать оказывать давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы канадского премьера.

В сообщении также сказано, что Стармер и Карни выразили твердую поддержку Украине.

Ранее Европейская комиссия потребовала от США соблюдать санкции, которые страны G7 ввели против российской нефти. В том числе это касается потолка цен на сырье. Кроме того, в Брюсселе хотят полного запрета на морские перевозки российской нефти.

24 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация фактически превратилась в более масштабное противостояние со странами Запада, которые строят планы по сокрушению России.