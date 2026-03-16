Выступившая против Трампа страна ЕС отправит помощь Кубе

Испанское агентство международного сотрудничества (AECID) объявило о новом пакете гуманитарной помощи для населения Кубы. Средства позволят обеспечить базовые потребности порядка 5 тысяч человек на фоне кризиса, вызванного санкциями США, сообщили в организации.

В AECID уточнили, что помощь включает тысячу продуктовых и гигиенических наборов. Их закупят напрямую у небольших местных кооперативов на острове — это поддержит местное производство.

Кроме того, Испания планирует отправить на Кубу от 15 до 20 солнечных электростанций мощностью 12 киловатт каждая. Оборудование предназначено для социальных учреждений — школ и домов престарелых. Ожидается, что энергетическая помощь охватит ещё 15–20 тысяч человек.

В AECID подчеркнули, что решение принято с учётом растущих гуманитарных потребностей на острове.

Напомним, что в начале марта премьер-министр Испании Педро Санчес открыто выступил против проводимой США и Израиля военной операции в Иране. За это президент Дональд Трамп пообещал его наказать.