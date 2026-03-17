Использование пятой статьи устава НАТО в целях проведения военной операции Североатлантического альянса на Ближнем Востоке станет сигналом конца альянса. Об этом заявил газете Handelsblatt профессор политологии Берлинского университета имени Гумбольдта Герфрид Мюнклер.

«Применение пятой статьи будет означать конец НАТО, поскольку альянс в результате превратится из оборонительного в наступательный», — подчеркнул профессор Мюнклер.

По мнению профессора Берлинского университета, каждый член Североатлантического альянса мог бы нападать на любую другую страну и, оказавшись в затруднительном положении, запрашивать помощь у всего объединения.

НАТО предрекли конец в случае агрессии США против Гренландии

Пятая статья устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов альянса, и влечет за собой коллективный ответ, включая оказание необходимой помощи, в том числе с применением вооруженной силы по усмотрению государств-членов Североатлантического альянса.

До этого вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявила о том, что вопрос применения пятой статьи Североатлантического договора может быть поднят в случае прямой угрозы острову.

Ранее Запад предупредили о проблеме гарантий безопасности Украины.