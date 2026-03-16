Трамп заявил, что Байдена «обвели вокруг пальца» в вопросе помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена «обвели вокруг пальца» в вопросе военной помощи Украине. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Трампа, США не обязаны помогать Украине, хоть и делают это. Он объяснил, что изначально помощь осуществлялась при администрации Байдена, но тот был «обведен вокруг пальца».

«Мы работаем с европейцами по Украине. Но Украина находится за тысячи миль от нас, отделена огромным океаном. Нам не обязательно это делать. <...> Я должен быть с вами честен. Это правда. Байдена полностью обвели вокруг пальца. Но мы работали с ними по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин боится США.