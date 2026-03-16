Куба осталась без электроэнергии

На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы
Общенациональное отключение энергетической системы произошло на Кубе. Такую информацию распространила госкомпания Union Eléctrica.
"Произошло полное отключение национальной системы электроэнергетики", - говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
Отмечается, что уже начаты работы по восстановлению.
Корреспондент "РГ" отмечает, что в настоящее время почти вся Гавана обесточена. Кроме того, наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.
В последние дни ежедневные отключения света в столице составляют не менее десяти-двенадцати часов.