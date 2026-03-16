$81.0592.66

В Иране раскрыли, когда новый верховный лидер появится на публике

Илья Родин

Новый верховный лидер страны Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи появится на публике тогда, когда он и его офис посчитают нужным, заявил в беседе с журналистами Sky News заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

В Иране раскрыли, когда новый верховный лидер появится на публике
© Global Look Press

Журналисты попросили замминистра раскрыть, когда аятолла появится на публике.

«Он здоров, он управляет. Когда он или его офис решат это сделать [организовать публичное выступление], они это сделают», — разъяснил Хатибзаде.

Замминистра при этом подчеркнул, что иранцы не прячутся.

По его словам, если США начнут наземную операцию, то «Вьетнам повторится». Он добавил, что американцам следует освежить в памяти итоги конфликта.

Хатибзаде допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном, но ясно дал понять, что именно США и их союзники должны выдвинуть предложение, которое раз и навсегда положит конец конфликту, отметили авторы статьи.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал на пресс-конференции, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сын и преемник на этом посту Моджтаба Хаменеи не может показываться на публике.

«Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран не может показываться на публике», — отметил Нетаньяху.

Глава кабмина заметил, что в войне ожидается большое количество сюрпризов. Он добавил, что не станет раскрывать планы касательно судеб нового верховного лидера Ирана и генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболлах».