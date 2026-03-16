В Иране раскрыли, когда новый верховный лидер появится на публике

Новый верховный лидер страны Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи появится на публике тогда, когда он и его офис посчитают нужным, заявил в беседе с журналистами Sky News заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Журналисты попросили замминистра раскрыть, когда аятолла появится на публике.

«Он здоров, он управляет. Когда он или его офис решат это сделать [организовать публичное выступление], они это сделают», — разъяснил Хатибзаде.

Замминистра при этом подчеркнул, что иранцы не прячутся.

По его словам, если США начнут наземную операцию, то «Вьетнам повторится». Он добавил, что американцам следует освежить в памяти итоги конфликта.

Хатибзаде допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном, но ясно дал понять, что именно США и их союзники должны выдвинуть предложение, которое раз и навсегда положит конец конфликту, отметили авторы статьи.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал на пресс-конференции, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи его сын и преемник на этом посту Моджтаба Хаменеи не может показываться на публике.

«Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран не может показываться на публике», — отметил Нетаньяху.

Глава кабмина заметил, что в войне ожидается большое количество сюрпризов. Он добавил, что не станет раскрывать планы касательно судеб нового верховного лидера Ирана и генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболлах».