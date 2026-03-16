Президент США Дональд Трамп заявил на традиционном брифинге в Белом доме, что не хотел бы жить на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер в понедельник, 16 марта, сделал ряд заявлений по внешней повестке. В частности, высказался о ситуации на Украине.

«Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут на Украине. Не знаю, стал бы я так делать. Но они живут на Украине», — отметил глава государства.

Напомним, что в 2017 году во время встречи с экс-президентом Петром Порошенко* Трамп заметил, что Украина — не самое легкое место для жизни.

*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.