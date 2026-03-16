Посол Украины в Омане оправдалась за вызывающий наряд на приеме

Поездка посла Украины в Омане Ольги Селих на ифтар в посольство Саудовской Аравии обернулся медийным скандалом. Поводом для критики в социальных сетях стал выбор одежды дипломата.

© Вечерняя Москва

Пользователи обратили внимание на облегающие брюки светлого оттенка, сочтя такой наряд неуместным для торжественного мероприятия в стране со строгими религиозными и культурными традициями. Сама Селих категорически отвергла обвинения в нарушении дипломатического этикета. Она заявила, что ее образ полностью соответствовал канонам делового стиля.

— Я была одета в классические брюки и элегантный верх, что соответствует европейским стандартам для официальных приемов, — подчеркнула посол.

Она также возмутилась негативными публикациями в прессе, назвав их попыткой исказить представление о ее профессиональной деятельности. Ситуация усугубляется тем, что на официальном сайте украинского диппредставительства в Омане размещены рекомендации по дресс-коду, призывающие соблюдать консервативность, то есть носить закрытую одежду и использование платков или шарфов женщинами на деловых встречах, передает РИА Новости.

