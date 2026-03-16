Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца». Такую оценку внешней политике Вашингтона глава Белого дома дал в ходе заседания совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств им. Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

Американский лидер выразил возмущение позицией европейских стран, которые требуют от Пентагона защиты, но отказываются поддерживать инициативы США на Ближнем Востоке.

«Мы защищаем их, мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не обязаны этого делать, но мы это сделали», — подчеркнул Дональд Трамп.

По словам главы государства, вовлеченность Соединенных Штатов в украинский конфликт стала следствием некомпетентности предыдущей администрации. Трамп считает, что европейские партнеры использовали слабость Джо Байдена в своих интересах.

«Байдена обвели вокруг пальца. Мы работали с ними по Украине, но нам не нужно работать с ними по Украине», — констатировал президент.

Особое недовольство Белого дома вызывает саботаж союзниками морских операций в Персидском заливе. Трамп указал на нежелание Европы брать на себя риски, связанные с безопасностью судоходства, несмотря на колоссальные вложения Вашингтона в защиту европейских границ.