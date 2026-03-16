Бывший командующий КСИР назначен советником Хаменеи

Экс-командующего КСИР Резаи назначили советником верховного лидера Ирана
Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи назначен военным советником верховного лидера Ирана.
Об этом сообщило агентство Mehr.
«Резаи назначен военным советником приказом верховного лидера и главнокомандующего Моджтабы Хаменеи», — говорится в публикации.
До своего назначения Резаи был членом Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, а до этого возглавлял КСИР.
До этого исполняющим обязанности главы Минобороны Ирана назначили Маджид ибн Аль-Реза.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».