В Армении отказались от мира с Азербайджаном по модели «папой клянусь»

Мирное урегулирование ситуации между Ереваном и Баку должно быть основано на гарантиях безопасности.

Об этом заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян, передает Telegram-канал Sputnik Армения.

«Мир с Азербайджаном должен быть основан не на модели "Папой клянусь", а на реальных гарантиях безопасности», — отметил Кочарян.

По его словам, во главе угла у властей Армении должна стоять безопасность. Он уточнил, что обеспечить ее могут боеспособная армия, сильный лидер и надежный союзник.

В конце декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Еревана сообщил, что они обсудили восстановление железных дорог, соединяющих Армению с Азербайджаном и Турцией.