Каллас заявила, что утверждение новых санкций против России затянулось

Каллас: утверждение 20-го пакета санкций против России сильно затянулось

Главы министерств иностранных дел Европейского союза в ходе встречи в Брюсселе не достигли прогресса касательно 20-го пакета санкций в отношении России. Об этом сообщила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас, ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что утверждение очередного пакета санкций против РФ сильно затянулось.

«Мы обсуждаем, как подтолкнуть этот процесс. Это же относится к финансированию Украины на €90 млрд», — сказала Каллас.

3 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским принятие кредита для Киева на €90 млрд, а также согласование 20-го пакета антироссийских санкций.

23 февраля Венгрия наложила вето на 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на €90 млрд из-за того, что Украина в конце января остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».