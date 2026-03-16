Трамп усомнился в необходимости работать с европейцами по Украине

США не обязаны работать со странами Евросоюза (ЕС) по Украине, потому что находятся за океаном.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, его цитирует ТАСС.

«Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Штаты ждут от союзников по НАТО помощи в разблокировке Ормузского пролива.