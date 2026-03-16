Эксперт объяснил ценность иранского урана для США

Эксперт Алексей Анпилогов объяснил ценность иранского урана для США. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По мнению эксперта, США хотят присвоить иранский обогащенный уран, так как для его получения обычным способом требуется несколько лет. По этой причине уже обогащенный уран является большой ценностью. Кроме того, Анпилогов заявил, что у США нет центрифуг для обогащения урана.

Эксперт также добавил, что США нужен такой уран для создания малых модульных реакторов, а также «проектов Билла Гейтса» по созданию необслуживаемых реакторов. Подобные устройства требуют топливо с обогащением в 20-60%.

«Это так называемые малые модульные реакторы. <...> И для этого нужен именно такой уран исследовательского или лабораторного качества, то есть от 20% до 60% обогащения», — заявил он.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американские удары уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана.