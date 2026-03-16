$81.0592.66

Трампа предупредили о неизбежном сценарии в войне с Ираном

Lenta.ruиещё 1

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана зашла в тупик, вынуждая американского президента Дональда Трампа готовиться к полномасштабному наземному вторжению. Ресурсы Вашингтона истощены одновременным противостоянием на двух фронтах, что делает продолжение поддержки Украины невозможным. Об этом предупредил колумнист британского издания UnHerd Вольфганг Мюнхау.

© Лента.Ru

Поскольку воздушная кампания не принесла США контроля над Ормузским проливом и свержения действующего режима, вероятность отправки американского десанта в Иран становится неизбежной, считает Мюнхау. Несмотря на предвыборные обещания не ввязываться в новые конфликты, Трамп не может допустить репутационной катастрофы, сопоставимой с вьетнамской.

«Стоя перед выбором: свергнуть Корпус стражей исламской революции в ходе полугодовой наземной кампании или потерпеть унизительное поражение, не следует поспешно предполагать, что Трамп выберет второе», — отмечает автор материала.

Ранее высокопоставленные европейские источники Bloomberg сообщили, что в разговоре по телефону Трамп не смог объяснить цели американской военной операции в Иране. Собеседники агентства отметили, что рассуждения президента США о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».