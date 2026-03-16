Трампа предупредили о неизбежном сценарии в войне с Ираном

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана зашла в тупик, вынуждая американского президента Дональда Трампа готовиться к полномасштабному наземному вторжению. Ресурсы Вашингтона истощены одновременным противостоянием на двух фронтах, что делает продолжение поддержки Украины невозможным. Об этом предупредил колумнист британского издания UnHerd Вольфганг Мюнхау.

Поскольку воздушная кампания не принесла США контроля над Ормузским проливом и свержения действующего режима, вероятность отправки американского десанта в Иран становится неизбежной, считает Мюнхау. Несмотря на предвыборные обещания не ввязываться в новые конфликты, Трамп не может допустить репутационной катастрофы, сопоставимой с вьетнамской.

«Стоя перед выбором: свергнуть Корпус стражей исламской революции в ходе полугодовой наземной кампании или потерпеть унизительное поражение, не следует поспешно предполагать, что Трамп выберет второе», — отмечает автор материала.

Ранее высокопоставленные европейские источники Bloomberg сообщили, что в разговоре по телефону Трамп не смог объяснить цели американской военной операции в Иране. Собеседники агентства отметили, что рассуждения президента США о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».