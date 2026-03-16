Трамп раскритиковал союзников США из-за Ормузского пролива

Нежелание некоторых союзников США входить в состав коалиции для восстановления неограниченного судоходства в Ормузском проливе говорит о том, что Соединенные Штаты не могут положиться на ряд своих иностранных партнеров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

Американский лидер отметил, что некоторые страны «не с таким уж энтузиазмом» откликнулись на призыв Вашингтона войти в состав упомянутой коалиции.

«Я был крупным критиком защиты [Соединенными Штатами других] стран. Я знал, что мы будем их защищать, но они не придут на помощь, если нам она когда-либо понадобится, я знал это давно, — сказал он.

16 марта верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны — члены Европейского союза не готовы направить свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».