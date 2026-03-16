«Путин боится нас»: Трамп унизил военные возможности Европы

Президент США Дональд Трамп в ходе рабочего совещания в Белом доме обозначил истинный баланс сил внутри Североатлантического альянса.

На встрече с участием спикера Палаты представителей Майка Джонсона и главы аппарата Сьюзи Уайлс американский лидер подчеркнул, что европейские союзники полностью утратили военный вес, а единственным реальным фактором сдерживания Москвы остается мощь Вашингтона.

«НАТО — это мы. Вы можете спросить Путина. Путин нас боится», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп акцентировал внимание на том, что российское руководство не воспринимает европейские оборонные инициативы как серьезную угрозу. Весь авторитет западного блока, по его словам, держится исключительно на американском военном потенциале, который он лично восстанавливал в ходе своего первого президентского срока.