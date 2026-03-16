В «Слуге народа» отреагировали на угрозы Зеленского депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский не угрожал мобилизацией депутатам Верховной Рады. Об этом заявил глава правящей фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, украинского лидера неправильно поняли. Зеленский высказал мнение, что «депутат или работает, или воюет», отметил Арахамия. При этом он обратил внимание, что некоторые депутаты хотят служить в Вооруженных силах Украины, но в соответствии с законодательством делать этого не могут.

«Это понимают многие депутаты. (...) Очевидно, именно это имелось в виду. Что президент готов обсуждать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими», — резюмировал Арахамия.

Зеленский пригрозил нардепам 15 марта. Он призвал их служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо отправляться на фронт.