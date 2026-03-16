На Украине назвали главный шанс на мир

Украина может остановить конфликт, если примет условия России и США, согласованные в Анкоридже.

Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Если Киев согласится вывести войска из Донбасса и выполнить прочие "анкориджские условия", то вероятность того, что Россия пойдет на прекращение огня, выглядит по-прежнему довольно высокой», — говорится в материале.

Основным вопросом, по мнению авторов, является готовность украинских властей пойти на условия, о которых говорят в Москве и Вашингтоне.

При этом, отмечают журналисты, президент США Дональд Трамп едва ли забыл об Украине, поскольку «уже минимум дважды прямо призывал Зеленского пойти на сделку».

