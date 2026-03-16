Зеленский подтвердил визит голливудского актера на Украину

На Украине подтвердили визит голливудского актера Шона Пенна, который накануне стал трехкратным обладателем премии «Оскар». Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По словам главы государства, Пенн с первого дня поддерживал Украину.

«Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины», — написал Зеленский.

Пенн не явился на церемонию «Оскар», в которой выиграл статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Битва за битвой». Известно, что он уже долгие годы не посещает крупные премии и светские мероприятия.

Ранее поддержавший Вооруженные силы Украины актер посещал Киев, где встречался с Зеленским. В ходе общения с украинским лидером Пенн пообещал переплавить свои прошлые статуэтки «Оскар» в поддержку украинской армии. Незадолго до церемонии вручения издание The Hollywood Reporter сообщило, что Пенн так и не сдержал слово.