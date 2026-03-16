Раскрыто пророчество Ванги на 2026 год, которое уже начало сбываться

Болгарская провидица Ванга умерла почти 30 лет назад, но ее предсказания до сих пор сбываются. Ясновидящая предупреждала мир о терактах 11 сентября 2001 года, практически точно называла даты смерти некоторых известных личностей. Она также говорила о будущем человечества, предсказывая возможные экологические катастрофы, войну и технологические прорывы.

© ТВ Центр

Но не все пророчества Ванги были опубликованы. Самые страшные вещи ясновидящая говорила только близким, при чем взяв с них слово, что мир не услышит ее слова.

Однако в декабре 2025 года появился некий экстрасенс, который стал делать очень точные предсказания. Когда друзья и коллеги увидели его высказывания в Сети, то были в ужасе. Тот человек просто пересказывал тайные пророчества Ванги. Близкие прорицательницы пришли на шоу "Пусть говорят", чтобы раскрыть обманщика.

Так, по словам переводчика Ванги, сама ясновидящая сказала, что многие вещи, которые она транслирует в мир, нельзя оглашать публично — иначе случится апокалипсис.

"Каждое предсказание имеет большое влияние в мире, каждое слово может иметь непредсказуемые последствия. Но на это раз мы не могли стерпеть, потому что в декабре стали выступать в интернете разные люди со словами, которые произносила Ванга", — заявил он.

Близкие ясновидящей решили, что уже можно раскрыть ее слова о том, что ждет мир в 2026 году. Оказывается, Ванга предчувствовала, что появится на мировой арене человек, который изменит многое.