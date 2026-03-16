На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за Ирана

Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что операция против Ирана изолировала президента США Дональда Трампа от союзников. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Бекки, операция против Ирана противопоставила Трампа остальному миру. Профессор также считает, что Белый дом пытается вовлечь в конфликт другие страны, но пока что это не принесло результатов.

«Трамп сейчас пытается вовлечь в войну НАТО и другие страны, и пока все реагируют негативно. Уже одно это свидетельствует о том, что дела идут не так, как он надеялся. Трамп в итоге изолировал себя и уж точно не может сейчас бросить Нетаньяху. Он оказался в темном переулке. Он безрассудно рискнул скорыми промежуточными выборами, и поэтому его руки будут связаны после них», — заявил он.

Бекки также добавил, что такое положение дел является «началом конца».

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Как объяснил президент США Дональд Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Ранее Трамп заявил, что США и Иран сохраняют диалог на дипломатическом уровне.