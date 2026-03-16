В Британии предрекли гибель Европы в случае вступления в конфликт с Ираном

Европа может столкнуться с серьезными проблемами, вступив в конфликт против Ирана. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Авторы отмечают, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке стал для Европы источником паралича. Европейские лидеры признают, что американо-израильские удары нарушают международное право, но напрямую не осуждают происходящее.

Подобная позиция ставит под удар саму идею европейской идентичности, традиционно строившуюся вокруг принципов международного права, многосторонней дипломатии и политической независимости. Если Европа решит окончательно отказаться от этих принципов, то может утратить способность действовать как самостоятельный мировой игрок.

Ранее стало известно, что сразу пять стран, включая четыре европейских государства, отвергли предложение президента США Дональда Трампа отправить свои военные корабли в Ормузский пролив.