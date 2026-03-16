Британский журналист ответил на санкции ЕС цитатой из фильма «Брат-2»

Британский журналист Грэм Филлипс ответил на санкции, введенные против него Европейским союзом (ЕС), цитатой из российского фильма «Брат-2».

Его комментарий передает ТАСС.

«Теперь мне запрещен еще и въезд в ЕС. В чем сила? В правде», — отреагировал Филлипс на внесение в санкционный список ЕС.

Журналист добавил, что введенные против него ограничения показывают, насколько ЕС боится правды.

О том, что Евросоюз включил Филлипса в санкционный список, стало известно ранее 16 марта. Также ограничения ввели против французского журналиста Адриена Боке, а также двух российских журналистов — ведущего канала «Россия 1» Эрнеста Мацкявичюса и журналиста Сергея Мардана (настоящая фамилия — Ключенков), работающего на канале «Соловьев Live».