В России оценили перспективы выхода Польши из Евросоюза

Политолог Дмитрий Буневич в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление премьер‑министра Польши Дональда Туска об угрозе выхода страны из Евросоюза (Polexit) и оценил реальные перспективы такого сценария.

Ранее Туск заявил в соцсети X, что Polexit — «реальная угроза сегодня». По его словам, за идеей выхода Польши из ЕС стоят обе праворадикальные партии страны и большинство членов оппозиционной партии «Право и справедливость», а их покровителем выступает президент Кароль Навроцкий. Обострение дискуссии о возможном выходе Польши из ЕС произошло после того, как президент Навроцкий заблокировал закон о кредите на закупку оружия по программе SAFE от Евросоюза. Туск подчеркнул, что в нынешних условиях Polexit представляет реальную опасность для государства.

Буневич отметил, что вероятность выхода Польши из Евросоюза в ближайшее время крайне мала. Эксперт связал заявление Туска с острым политическим конфликтом между ним и президентом Польши.

Заявление Дональда Туска следует рассматривать в контексте острого политического конфликта между ним и президентом Каролем Навроцким. Абсолютное большинство поляков не поддерживает идею Polexit — поэтому громкое заявление премьера, скорее всего, призвано дискредитировать оппонента. При этом и президент Польши Навроцкий вовсе не заинтересован в выходе из ЕС: он просто видит его развитие иначе, чем либералы, и стремится усилить влияние страны внутри союза — например, добиться для Польши статуса одного из лидеров наравне с Францией и Германией. Дмитрий Буневич Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований

Политолог подчеркнул, что за спорами Туска и Навроцкого стоит не вопрос выхода из ЕС, а борьба за финансирование масштабной программы перевооружения польской армии.

«В Брюсселе хорошо понимают суть внутриполитического противостояния в Польше и не воспринимают заявления о Polexit как реальную угрозу. Европейские институты осведомлены о разногласиях между Туском и Навроцким — в том числе по вопросу финансирования масштабной программы перевооружения польской армии. Премьер рассчитывает на кредиты и помощь ЕС, тогда как президент блокирует эти планы и продвигает создание специального польского банка для внутренних и внешних заимствований для дальнейшей реализации программы. Таким образом, за публичными обвинениями стоит борьба за контроль над многомиллиардными финансовыми потоками, а не реальная перспектива выхода Польши из ЕС», - сказал Буневич, добавив, что в Брюсселе адекватно оценивают ситуацию: европейские институты знают о внутриполитических разногласиях в Польше и не считают разговоры о Polexit серьёзной угрозой для единства ЕС.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский ранее обвинил президента страны Кароля Навроцкого в предательстве интересов польской армии, полиции, пограничников и других силовых структур.