Сийярто рассказал об угрозах со стороны Германии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что немецкая сторона пригрозила Будапешту серьёзными последствиями из-за позиции по Украине. Об этом он рассказал по итогам заседания Совета Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 16 марта.

По словам министра, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с жёсткой и бесстыдной угрозой. Якобы немцы дали понять, что выступают против отстаивания Венгрией своих национальных интересов в украинском вопросе.

Сийярто отметил, что в ФРГ пригрозили долгосрочными последствиями, если Будапешт не поддержит выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро и вступление Украины в Евросоюз. Такие заявления со стороны европейских коллег дипломат назвал беспрецедентными, сказал глава МИД.

По его мнению, это связано с попытками оси Брюсселя втянуть Европу в конфликт на Украине.