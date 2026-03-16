Британский премьер Кир Стармер выбирает ненависть к Российской Федерации, а не помощь Ближнему Востоку, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) ирландский журналист Чей Боуз.

Автор публикации напомнил о заявлении Стармера о скорой встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Очевидно, что ненавидеть Россию важнее, чем помогать с ситуацией на Ближнем Востоке», — поделился своей точкой зрения Боуз.

Президент США Дональд Трамп призывал Китайскую Народную Республику (КНР), Францию, Японию, Южную Корею, Соединенное Королевство и другие страны прислать военные корабли в регион.

Западные СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается исполнять эту просьбу.

Из-за операции США и Израиля против Исламской Республики Иран судоходство через Ормузский пролив практически остановилось: это серьезно повлияло на цену энергоносителей.