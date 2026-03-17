Меган Маркл одним капризом разрушила отношения принца Гарри и Елизаветы II

Меган Маркл и принц Гарри сыграли свадьбу в мае 2018 года. А уже через два года супруги отказались исполнять обязанности членов королевской семьи и покинули Британию. К тому моменту Елизавета II была глубоко разочарована в любимом внуке.

Американская актриса одним капризом разрушила отношения принца с бабушкой. И произошло это еще до заключения брака. В период подготовки к торжеству Елизавета II почувствовала себя ненужной, когда Маркл дала королеве понять, чтобы та не лезла в предсвадебные дела.

По данным источников, королева поделилась своими переживаниями с близкой подругой и доверенным лицом леди Элизабет Энсон. Меган якобы отклонила попытки Елизаветы II участвовать в подготовке торжества, настаивая на том, что Гарри должен лично присутствовать при обсуждении всех деталей свадьбы.

Королевский биограф Салли Беделл Смит рассказала об этом в публикации на Substack. Она также утверждает, что Гарри обошёл свою бабушку, напрямую обратившись к архиепископу Кентерберийскому с просьбой провести церемонию — что, по словам источников, сильно расстроило королеву.

"Гарри разрушил свои отношения с бабушкой. Она сказала, что была очень расстроена. Я была потрясена, когда королева поделилась этим — насколько ей было больно. Я не знала об этом разговоре, о том, что он разговаривал с ней грубо около десяти минут", — делилась Леди Энсон.

Также утверждается, что королева чувствовала себя настолько отстранённой от подготовки свадьбы, что в итоге Гарри попытался сгладить ситуацию, написав ей письмо с объяснением происходящего за несколько дней до церемонии. Представители герцога и герцогини Сассекских не прокомментировали эти заявления.