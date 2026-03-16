ЕС ввел санкции против 9 российских военных и двух журналистов

Евросоюз включил в санкционный список российского журналиста Эрнеста Мацкявичуса. Компанию россиянину составил британский журналист Грэм Филлипс. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

В постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС", также сообщается о санкциях Евросоюза в отношении 9 высокопоставленных российских военных. ЕС обвинил их в так называемых "событиях в Буче". При этом составители документа перепутали даты, приурочив введение санкций к "печальной годовщине событий в Буче, произошедших между февралем и мартом". На самом деле имеется в виду период конца марта - начала апреля 2022 года, передает ТАСС.

Историю о Буче в МИД России ранее назвали чудовищным фейком, провокацией и дезинформацией. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Киев мог бы привести в качестве подтверждений фамилии и фотографии жертв, доступных для интервью родственников – однако украинская сторона не может указать даже могилы этих людей.