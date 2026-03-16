Вашингтон потребовал от НАТО прямого военного участия в Иране

Соединенные Штаты готовят масштабное давление на своих союзников по НАТО, требуя от них прямого военного участия в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив. С таким заявлением выступил постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер в эфире телеканала Fox News.

По словам американского дипломата, Вашингтон намерен добиваться от партнеров по Альянсу переброски реальных боевых сил, включая военные корабли, в зону конфликта. Несмотря на то, что американская сторона способна действовать в одиночку, Уитакер акцентировал внимание на важности вовлечения союзников.

«Если бы у нас были в равной степени сильные союзники, которые могли бы направить реальные силы, такие как военные корабли, в бой, это бы сделало нас сильнее… Именно на этом мы будем настаивать тут в НАТО каждый день», — подчеркнул Мэтт Уитакер.

Ранее военная операция США и Израиля против Ирана привела к критическим сбоям в логистике региона. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что вызвало волну пересмотров страховых покрытий и резкое повышение премий для грузоперевозчиков.

Этот морской путь является жизненно важной артерией для мирового энергетического рынка, обеспечивая около 20% всех поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Резкое сокращение трафика в проливе создает прямую угрозу глобальным поставкам энергоресурсов.

По данным Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа планирует на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопрос о возможной отправке немецких кораблей на Ближний Восток в соответствии с инициативой президента США Дональда Трампа, заявил, что приоритетами для Германии остаются восточный фланг НАТО и Атлантика.