ЕС ввел санкции против Мацкявичюса и Ключенкова

ЕС внёс в санкционный список российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова.

В официальном журнале ЕС отмечается, что сотрудников СМИ внесли в перечень против якобы «дестабилизирующих действий России». Российских журналистов сочли якобы причастными «к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах Евросоюза».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал санкционную политику ЕС провалом и посоветовал забыть о ней.