Пока вы не уснули: паника в США и Израиле и начало блокировки Telegram в России

Ракета «Саджиль» вызвала панику в США и Израиле

© Rouzbeh Fouladi/ZUMA/TACC

Впервые примененная в ходе конфликта на Ближнем Востоке иранская ракета «Саджиль» несет особую угрозу для США и Израиля, так как пока неизвестны ее технические характеристики. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Юрий Кнутов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран ударил по американским базам на Ближнем Востоке и по целям на территории Израиля. При этом Корпус стражей исламской революции заявил о применении новейшей ракеты «Саджиль» для ударов по израильским центрам управления и принятия решений.

Дания выступила с неожиданным заявлением о США

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что США перестали быть ближайшим союзником Дании. Об этом сообщает Berlingske.

Вечером 15 марта Фредериксен впервые заявила, что США больше не следует относить к основным союзникам Дании. Berlingske отмечает, что до этого датские премьеры «год за годом» называли Штаты одним из ближайших союзников.

СМИ сообщили о начале блокировки Telegram в России

В России началась блокировка Telegram. Таким мнением поделились опрошенные «Коммерсантъ FM» эксперты.

По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой.рф», в воскресенье пользователи направили около 12 тыс. жалоб на сбой в работе мессенджера, тогда как в субботу их количество составляло почти 6 тыс. Обращения поступают из разных регионов страны.

Лавров раскрыл подробности визита в Россию переговорщика от Франции

© Александр Щербак/ТАСС

Посещавший Москву в рамках диалога по украинскому урегулированию представитель Парижа «не привёз ничего нового», сказал глава МИДа.

Выступая на пресс-конференции, министр заявил, что Франция просила сохранить информацию о приезде своих делегатов в Россию в тайне, но сама всё «слила в прессу».

МИД Бельгии сделал резкое заявление о РФ

© SERGEI ILNITSKY/EPA/TACC

Нормализация отношений с РФ станет свидетельством слабости Европы и подорвет ее единство. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

По его мнению, европейцы должны продолжать оказывать экономическое давление на Москву, чтобы создать условия для «заслуживающих доверия» переговоров.

Венгрия раскрыла, что Киев делает с нефтепроводом «Дружба»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не возобновляет работу нефтепровода «Дружба» по «чисто политическим» причинам. Об этом он написал в соцсети X.

Сийярто сообщил, что на 16 марта были запланированы трехсторонние консультации с министрами энергетики Словакии и Украины, но Киев в итоге отказался от участия. По словам министра, это произошло после того, как делегация Министерства энергетики Венгрии провела три с половиной дня в Киеве, пытаясь наладить диалог.

На суде огласили страшные подробности заболевания Лерчек

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), проходящая лечение рака четвертой стадии, не будет участвовать в слушаниях по уголовному делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ в Гагаринском суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Юлия Лисановская пояснила суду, что ее клиентка не может присутствовать на заседаниях, и предоставила медицинские документы с подробностями заболевания, отмечает «МК».

Долина подала иск на 176 миллионов рублей

Певица Лариса Долина подала иск о возмещении 176 млн рублей к обманувшим ее мошенникам. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

По данным пресс-службы, иск принял к рассмотрению Балашихинский суд.

Футболист зверски убил бизнесвумен в Москве: шокирующие подробности

Суд изберет меру пресечения в отношении 20-летнего футболиста Даниила Секача, которого обвиняют в жестоком убийстве женщины в Москве. Об этом рассказали в понедельник, 16 марта, в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

14 марта в квартире одного из домов на Строгинском бульваре в Москве было найдено тело женщины с многочисленными телесными повреждениями. Сейф в квартире убитой был взломан и опустошен.

"Это кранты". Охлобыстин рассказал о проблемах со здоровьем

Актер Иван Охлобыстин был вынужден обратиться к узкому специалисту после того, как ему становилось хуже с каждым днём. После полутора месяцев мучений артист решился все-таки услышать вердикт врача. Эксклюзивные подробности – в материале "МК".

Артист Охлобыстин признался нашему изданию, что столкнулся с заболеванием, которое звучит не страшно, но вызывает мучительные боли. В результате ему пришлось резать палец.

