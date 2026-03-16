Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский может сделать Украину соучастницей агрессии США и Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Багаи.

Зеленский ранее заявил, что США запросили у Киева поддержку для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке. По словам Зеленского, он дал указание «предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать безопасность».

Позже он рассказал американским журналистам, что Киев направил беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Также сообщалось, что украинские чиновники ведут переговоры со странами Персидского залива и США: Киев предложил свой опыт в области беспилотников в обмен на финансовую поддержку и усиление влияния Зеленского в Белом доме.

«Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты», - так это прокомментировал Багаи.

Он назвал украинскую помощь США «соучастием» и «сотрудничеством с агрессорами против Ирана». Представитель МИД подчеркнул, что Украина столкнется с «международной ответственностью».