В офисе президента Украины оценили вероятность скорого урегулирования конфликта. Об этом пишет Telegram-канал Insider UA.

«В Офисе президента считают, что мир с РФ в ближайшее время маловероятен», — говорится в публикации.

Ранее в Кремле высказались о продолжении переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у США имеются другие приоритеты.

9 марта Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование в Иране и переговоры по Украине.