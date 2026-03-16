В МИД Ирана заявили о полученном США уроке

США и Израиль столкнулись с теми, кто готов идти до конца, и получили хороший урок. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет РИА Новости.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В результате одного из ударов был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и часть высшего командования страны. Иран ответил ударами по территории Израиля и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, из-за чего на мировых рынках резко поднялись цены на энергоносители.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заметил, что к настоящему моменту США и Израиль «уже получили хороший урок».

«[Они] поняли, с какой нацией столкнулись, - с нацией, которая не позволит себе сомневаться в том, что касается защиты, готовой продолжать войну до тех пор, пока это нужно, и там, где это нужно», - заявил он.

Ранее Аракчи обвинил советников президента США Дональда Трампа в навязывании войны как американцам, так и иранцам. Он отмечал, что Тегеран будет воевать до тех пор, пока в Вашингтоне не осознают ошибочность агрессии.