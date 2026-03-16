Политолог Алексей Мухин в разговоре с Рамблером прокомментировал отказ властей Великобритании направить военные корабли для помощи США в разблокировке Ормузского пролива, а также ответил на вопрос о том, отразится ли соответствующее решение британского премьера Кира Стармера на его отношениях с американским лидером Дональдом Трампом.

По информации The Telegraph, ранее Великобритания отклонила призыв Трампа о помощи в разблокировке Ормузского пролива. Британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Дональд Трамп выразил разочарование реакцией Великобритании на просьбу о помощи в разблокировке пролива. По его словам, королевство хоть и считается для США «самым давним союзником номер один», но сейчас оно отказалось помочь. В материале The Telegraph отмечалось, что отказ Лондона направить военные корабли «рискует усугубить личный конфликт между Стармером и Дональдом Трампом».

Отказ Великобритании направлять военные корабли в Ормузский пролив обусловлен не столько политическими соображениями, сколько реальными техническими и операционными ограничениями Королевского флота. Есть серьёзные основания полагать, что британские вооружённые силы в настоящий момент попросту не готовы к развёртыванию в этом регионе: состояние флота вызывает вопросы, о чём косвенно свидетельствуют регулярные ремонты и вывод судов из эксплуатации. Решение ограничиться отправкой беспилотников для поиска мин выглядит как компромиссный вариант — оно позволяет формально отреагировать на просьбу США, не рискуя столкнуться с проблемами при выполнении более масштабных военных задач. Такой подход даёт возможность избежать прямой конфронтации в зоне напряжённости, одновременно демонстрируя участие в решении проблемы. По сути, Лондон выбирает менее затратный и более безопасный путь, который не требует задействования крупных военных ресурсов. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

Говоря об отношениях Стармера и Трампа, эксперт пояснил, что текущий эпизод лишь подчёркивает уже сложившуюся картину: между главами государств давно нет доверия и готовности к компромиссам.

«Заявлять о том, что отказ Великобритании направить корабли в Ормузский пролив может «усугубить» конфликт между Стармером и Трампом, не совсем точно — этот конфликт уже давно перешёл в открытую фазу и носит ярко выраженный личный характер. Напряжённость между лидерами проявляется в каждой публичной встрече: обмен колкостями, взаимные подколки и скрытые выпады стали нормой их взаимодействия. Трамп открыто заявлял, что среди европейских политиков есть те, к кому он испытывает личную антипатию, и Кир Стармер входит в этот список. Со стороны британского премьера тоже прослеживается демонстративное дистанцирование и нежелание идти на поводу у американского лидера. Поэтому решение Лондона не отправлять военные корабли в Ормузский пролив лишь подчёркивает уже существующее расхождение позиций - между двумя политиками нет ни доверия, ни готовности к компромиссам», - заключил эксперт.

