В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу
Украинская сторона заявила еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену, что делает все возможное для возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил сам Йоргенсен по итогам встречи с украинскими представителями, передает Reuters.
«Украинцы заявили мне, что делают все возможное для восстановления трубопровода», — сказал еврокомиссар журналистам после встречи министров энергетики Евросоюза (ЕС).
Йоргенсен также отметил, что ЕС заинтересован в сохранении нынешней структуры рынка электроэнергии. По его словам, Евросоюз не находится в кризисе безопасности поставок, однако переживает ценовой кризис из-за роста стоимости нефти и газа на фоне конфликта с Ираном. Чиновники разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях для смягчения последствий.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Украина блокирует нефтепровод «Дружба» с целью повлиять на выборы в Венгрии. По его мнению, Киев пытается повысить шансы оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле.
13 марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не пускает венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», чтобы скрыть свой обман о его якобы неисправности.