Более 60 процентов украинцев одобряют референдум о соглашении с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки». Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС).

© Вечерняя Москва

По данным опроса, при акценте на преимущества мирного соглашения для Украины и «невольном» упоминании «неопределенных территориальных компромиссов» 61 процент украинцев поддержали бы референдум, 10 процентов — нет, остальные — не определились. Из тех, кто намерен голосовать, 85 процентов выступили бы за мирное соглашение, 14 процентов — против.

При этом без конкретики идею референдума поддерживают лишь 50 процентов опрошенных, что на пять процентов меньше, чем в январе текущего года, передает «Газета.Ru».

Немецкие журналисты сообщили, что на Украине началась паника из-за референдума по вопросу о Донбассе, а на украинского президента Владимира Зеленского оказывается давление с целью не допустить его проведения. Еще 23 февраля около 50 неправительственных организаций призвали украинского лидера не допускать проведения референдума о территориальных уступках ни при каких обстоятельствах.

При этом 3 марта Зеленский заявил, что Украина сможет провести выборы президента только после завершения конфликта с Россией, а не в ходе временного перемирия.