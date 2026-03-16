В США предсказали волну звездных разводов из-за «файлов Эпштейна»

Публикация материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна может привести к волне бракоразводных процессов среди знаменитостей. Об этом заявил в эфире радио РБК адвокат Роберт Стефан Коэн, защищавший интересы Мелинды Гейтс и Иваны Трамп.

Американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он умер в тюрьме.

В этом году власти США опубликовали так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Среди прочего, в письмах упоминаются и подробности из жизни известных политиков, представителей аристократических кругов и звезд шоу-бизнеса.

По словам Роберта Стефана Коэна, считающегося одним из самых влиятельных адвокатов по бракоразводным делам в США, в этом году на динамику расторжения браков окажут серьезное влияние файлы Эпштейна.

В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания российского миллиардера

«Я лично уже веду такие дела, но по соображениям конфиденциальности пока не могу о них рассказывать. Нас ждет волна новых публичных разводов, которые попадут на первые полосы», — сказал он.

При этом адвокат обратил внимание на популярность брачных договоров, без которых «разбирательство превращается в настоящий кошмар». Он также отметил, что клиенты все чаще оформляют так называемый «постбрачный договор», в котором прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.