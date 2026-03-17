Зеленскому предрекли ликвидацию бригадой "Аль-Кудс"

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит физическое устранение со стороны палестинско-сирийской бригады спецназначения «Аль-Кудс». Как заявил в беседе с News.ru военный эксперт Александр Артамонов, эта группировка обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения ликвидаций политических фигур на любом расстоянии от иранских границ.

«Есть худшая новость для киевского диктатора. В составе Корпуса стражей исламской революции есть бригада спецназначения «Аль-Кудс», которая работает на пяти континентах вдали от иранских границ», — подчеркнул Артамонов.

Эксперт уверен, что потенциальные возможности формирования не ограничиваются лишь диверсиями, и привел в пример исчезновение из публичного поля премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«По некоторым данным, сейчас был нанесен удар даже по Нетаньяху, который не показывается на экранах телевизоров. Не исключено, что это дело рук «Аль-Кудс». Поэтому когда Зеленский делает такие заявления об отправке ВСУ на Ближний Восток, он очень сильно рискует, поскольку эта группировка может легко бить и по ответственным лицам. Это вполне реальная угроза», — резюмировал Артамонов.

Накануне Александр Артамонов предупреждал, что вмешательство Киева в ближневосточный конфликт на стороне США делает саму Украину законной целью для Тегерана. По мнению эксперта, под удар может попасть любая инфраструктура, связывающая Киев с регионом — от посольств до банковских представительств и бизнес-структур. Артамонов напомнил, что Иран не останавливается перед атаками даже на своих единоверцев, поддерживающих оппонентов, а глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрахим Азизи в соцсети X объявил всю территорию Украины легитимной целью.