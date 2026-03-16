Жизнь в деревне и забвение: как сейчас выглядит звезда сериала «Элен и ребята»

Александр Котлеткин
Кадр из телесериала "Элен и ребята"
Кадр из телесериала "Элен и ребята"
Фотография из соцсетей Элен Ролле
Фотография из соцсетей Элен Ролле
Фотография из соцсетей Элен Ролле
Французская актриса Элен Ролле во время посещения Московского метрополитена
Французская актриса Элен Ролле во время посещения Московского метрополитена
Элен Ролле в 2014 году
Элен Ролле в 2019 году
Фотография из соцсетей Элен Ролле
Фотография из соцсетей Элен Ролле
Элен Ролле в 2023 году
90-е подарили российскому зрителю множество культовых телесериалов. Одним из них была французская комедия о жизни студентов парижского университета «Элен и ребята».

В центре сюжета трое 20-летних парней, которые все свободное время посвящают репетициям в старом гараже. Николя играет на гитаре, Этьен — на бас-гитаре, Кристиан — на ударных. Однажды в кафе «У Альфредо» они встречают двух девушек, Кати и Элен. Подруги учатся на втором курсе факультета социологии в том же университете, что и ребята. Между компаниями быстро завязываются романтические отношения. Жизнь французских студентов настолько увлекла российских подростков, что сериал еще долгое время крутили в эфире разные телеканалы.

На момент начала съемок исполнительнице главной роли Элен Ролле исполнилось 25 лет. Помимо актерской карьеры артистка серьезно занималась музыкой и к моменту выхода сериала на экраны выпустила два успешных альбома. «Элен и ребята» сделали Ролле настоящей звездой. Своим образом ей удалось очаровать миллионы молодых людей по всему миру. Возможно, секретом успеха стал тайный роман Элен с актером Патриком Пьюдеба, сыгравшим Николя. Пара встречалась три года и до сих пор поддерживает дружеские отношения.

Строить любовь на экране и строить ее в реальной жизни — не одно и то же. Ни Элен, ни Патрику так и не удалось создать семью. Ролле так и не удалось встретить достойного спутника жизни. В 2013 году она усыновила двух детей из Эфиопии. Сейчас кумир молодежи 90-х живет в сельской местности. Элен продолжает заниматься музыкой и создает авторские вазы на заказ

Как сейчас выглядит главная героиня телесериала «Элен и ребята» — в галерее «Рамблера».