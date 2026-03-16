Жизнь в деревне и забвение: как сейчас выглядит звезда сериала «Элен и ребята»

90-е подарили российскому зрителю множество культовых телесериалов. Одним из них была французская комедия о жизни студентов парижского университета «Элен и ребята».

В центре сюжета трое 20-летних парней, которые все свободное время посвящают репетициям в старом гараже. Николя играет на гитаре, Этьен — на бас-гитаре, Кристиан — на ударных. Однажды в кафе «У Альфредо» они встречают двух девушек, Кати и Элен. Подруги учатся на втором курсе факультета социологии в том же университете, что и ребята. Между компаниями быстро завязываются романтические отношения. Жизнь французских студентов настолько увлекла российских подростков, что сериал еще долгое время крутили в эфире разные телеканалы.

На момент начала съемок исполнительнице главной роли Элен Ролле исполнилось 25 лет. Помимо актерской карьеры артистка серьезно занималась музыкой и к моменту выхода сериала на экраны выпустила два успешных альбома. «Элен и ребята» сделали Ролле настоящей звездой. Своим образом ей удалось очаровать миллионы молодых людей по всему миру. Возможно, секретом успеха стал тайный роман Элен с актером Патриком Пьюдеба, сыгравшим Николя. Пара встречалась три года и до сих пор поддерживает дружеские отношения.

Строить любовь на экране и строить ее в реальной жизни — не одно и то же. Ни Элен, ни Патрику так и не удалось создать семью. Ролле так и не удалось встретить достойного спутника жизни. В 2013 году она усыновила двух детей из Эфиопии. Сейчас кумир молодежи 90-х живет в сельской местности. Элен продолжает заниматься музыкой и создает авторские вазы на заказ

Как сейчас выглядит главная героиня телесериала «Элен и ребята» — в галерее «Рамблера».